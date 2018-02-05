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KDC'de iki kabile çatıştı: 23 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2 kabile arasında iki haftadır devam eden şiddet olaylarında 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 16:34
KDC'de iki kabile çatıştı: 23 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Ituri eyaletindeki Djugu yerleşkesinde ve kabileleri arasındaki 2 haftadır devam eden lar dün daha da şiddetlendi. Dünkü olaylarda yaşamını yitirenlerle birlikte 2 haftada toplam 23 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Lenduların, Hema kabilesine ait çok sayıda evi ateşe verdiği öğrenildi.

Ituri Milletvekili Jean-Baptiste Matchu Dhetchuvi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hema kabilesinden binlerce insanın köylerinden kaçmaya başladığını belirtti.

Hema ve Lendu sınırları güvenlik amacıyla 2002'den beri kendilerine ait silahlı milislerce korunuyor. Bölgede o zamandan bu yana çıkan çatışmalarda 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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KDC'de iki kabile çatıştı: 23 ölü
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