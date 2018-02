PKK’nın yaklaşımı ne ise CHP’ninki de odur

VERİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Papa Francis 'in davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ' CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG 'yi, PYD 'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan şunları kaydetti: "Öncelikle ben Sayın Bahçeli 'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK 'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışında il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük.""Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum." Erdoğan, inandıkları yolda kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Az öncesi itibarıyla 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal 'in falan yapacağı işler değil. Bu işler, bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir" dedi. Anadolu'yu dolaştığını ve dolaştığı yerlerde halkın olaylara yaklaşımını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Aradığım şehit annelerinin, babalarının yaklaşımını görüyorum, 'Gönderin, biz gidelim' diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, hamdolsun, tabanımız 'Bizi de Afrin'e gönder' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz" diye konuştu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Vatikan'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan La Stampa gazetesine açıklamalarda bulundu. "AB, bizi içeri al" başlığı ile yayımlanan röportajda, Erdoğan'ın "Papa'ya ziyareti öncesinde Avrupa'nın kapısını çaldığı ve bir yandan da Afrin başta olmak üzere Türkiye 'nin düşmanlarıyla mücadelesini sürdürdüğü" yorumu yapıldı. "TSK, Afrin'e silahlı Kürt gruplarla mücadele için girdi. Askeri hedef nedir?" şeklindeki soruya itiraz eden Erdoğan, şunları söyledi:Öncelikle sorunuzdaki şu hatalı cümleyi düzeltmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e 'silahlı Kürt gruplarla' savaşmak için girmemiştir. Bizim Suriyeli Kürtlerle bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Türkiye'nin mücadelesi Kürtlerle değil silahlı terör örgütleriyledir. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini savunma hakkı vardır. Şunu açıkça söylüyorum: Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur.('Afrin'de sivillerin öldüğüne' yönelik soru üzerine) Roket saldırısı neticesinde Hatay ve Kilis'te 6 vatandaşımız şehit olmuş, 90 kişi de yaralanmıştır. 'Siviller öldürülüyor' şeklinde bizi suçlayan YPG terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktadır. PYD/YPG'nin Afrin'de DEAŞ mensuplarını saflarına kattıklarını görüyoruz.PKK, AB ve her üye ülke tarafından terör örgütü ilan edilmiştir. Bakıyorsunuz bir grup PKK paçavralarıyla Avrupa Parlamentosu'na giriyor. Bunlar olmaması gereken şeyler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik telgrafı ile kutladı.