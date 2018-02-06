Afrin’e destek giderse vururuz

Bakanlar Kurulu
dün Başbakan Binali Yıldırım
başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
, Bakanlar Kurulu'na ilişkin düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: Zeytin Dalı Harekâtı
başlamadan önce Rus yetkililerle pek çok konu konuşuldu ve bir anlaşma çerçevesinde hava sahasının kullanılması kararı çıktı. O günden bu güne savaş uçaklarımız, İHA'larımız, Afrin bölesindeki hava sahasını etkin şekilde kullanmaktadır. Halen de devam etmektedir.
(Tankımızı vuran silahın menşei) Elimizde bazı somut veriler var fakat incelemeler sürüyor. Kesin bilgiye ulaştıktan sonra menşeini açıklayacağız.
(Hollanda ile yaşanan kriz) Hollanda'daki Lahey Büyükelçimizi Türkiye'ye çağırdık. Hollanda büyükelçisinin de Türkiye'ye gelmemesini istedik. 1 yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur, olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır, bu bizim için yeni değildir, malumun ilamıdır.
Suriye'nin neresinde olursa olsun, Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız.
Kilis'in tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018'e kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem de sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. PTTMESSENGER İLE SINIR HATTINI ARADI
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Zeytin Dalı Harekâtı'nın yönetildiği Harekât Merkezi'ni aradı. Yıldırım, operasyona komuta eden 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşmesini ise Türkiye'nin yerli ve milli mesajlaşma uygulaması PttMessenger üzerinden yaptı. PTT'nin çalışmaları sonucunda hayata geçirilen PttMessenger böylece ilk kez görücüye çıkmış oldu. Korgeneral Temel, harekâta ilişkin son detayları, PttMessenger üzerinden canlı olarak aktardı. Hükümet üyelerine PttMessenger üzerinden adeta brifing veren Temel, şunları kaydetti:
"Harekâtımız planlandığı gibi sürüyor. Askerimizin ve sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Afrin halkı kardeşimizdir. Hedefimiz teröristlerdir. Harekâtın sonunda da Afrin halkının bu teröristlerin baskı ve zulmünden tümüyle kurtulacağına inanıyoruz. Destekleriniz için sağ olun."
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da PttMessenger hakkında kurula bilgi verdiğini belirterek, "Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi" dedi.