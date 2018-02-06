‘Darbeci askerler tekbir getirdiğim için beni vurdu‘

FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylarla ilgili aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 62'si Hava Harp Okulu öğrencisi 66 sanığın yargılandığı davada, müştekilerin ifadesinin alınmasına devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmada ifade veren müşteki Mustafa Küçük, polislerin "Teslim olun" sözünden sonra askerlerin ateş ettiğini arkadaşlarının vurulduğunu söyledi. Müşteki Selçuk Gölpunar da "Görerek, bilerek, çok net atış yapıyorlardı" dedi. Duruşma salonuna tekerlekli sandalye ile gelen 15 Temmuz gazisi müşteki Ayşenur Tolun ise şunları söyledi: "Tekbir getirdiğim için vuruldum. Belden aşağı uzuvlarımda hiçbir hareket yoktur. Hedef gözeterek ateş açtıklarını düşünüyorum. Beni araca bindirdiler ve hastaneye götürüldüm. Sanık Hasan Durak'ın '65 kişi masumdur' ifadesini cahilliğine vuruyorum. Ölen hainleri şehit olarak görenler haindir. Hepsinden maddi ve manevi tazminat talep ediyorum''