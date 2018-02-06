Din görevlisi ve avukatlar askerlik için başvurdu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için İstanbul Asker Alma Bölge Başkanlığı'na gönüllü askerlik dilekçesi verdi. Halıcıoğlu'ndaki Asker Alma Bölge Başkanlığı'na ellerinde Türk bayraklarıyla gelen dernek üyeleri, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, tekbir getirdi. Diğer taraftan bir grup Avukat da, gönüllü askerlik için Bakırköy Askerlik Şubesi'ne giderek başvuru yaptı. Hukukçular platformu adına açıklama yapan Av. Zeki Arıtürk "Afrin'de ya da ihtiyaç duyulan başka bir yerde ordumuzla görev almak istediğimizi belirterek, gönüllü olarak dilekçelerimizi teslim ediyoruz" dedi.