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'cü Çabuk'un 'ye iadesi için işlemler başlıyor

Geçen yıl başkent Tiflis'te tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un 'ye iadesi için Başsavcılığı tarafından Tiflis Şehir Mahkemesine başvuruda bulunuldu. Açıklamada, Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği Türk tarafına iadesi isteniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 01:52
FETÖ'cü Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için işlemler başlıyor

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, geçen yıl 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un, ve arasındaki uluslararası anlaşma gereği Türk tarafına iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

Çabuk'un mülteci statüsü ve sığınma talep etmesine rağmen bu hakların verilmediği kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar ve Gürcistan'ın iç hukuku ve yasalar gereği bu şahsın iade edilmesini engelleyecek bir durum bugün artık ortada kalmadı." ifadelerine yer verildi.

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Tiflis Şehir Mahkemesinin, Çabuk'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı görüşmek üzere yakın zamanda toplanması bekleniyor.

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"DEMİREL KOLEJİ'NİN HİSSELERİNİ..."

Türkiye'nin, şüphelisi Çabuk'un iadesi için Gürcistan'a yaptığı başvuruda, zanlının FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilmişti.

Gürcistan hükümeti, 8 Temmuz'da Çabuk ve ailesinin sığınma talebini reddetmişti.

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FETÖ'cü Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için işlemler başlıyor
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