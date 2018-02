Kudüs’ün statüsüne dokunulmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü. Papa, Vatikan'ın gelenekleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Apostol'un Kütüphane Sarayı'nda kabul etti.



EN UZUN GÖRÜŞME

Bir saat süren ve son derece dostane bir havada geçen görüşme Papa'nın küçük çalışma masasında samimi bir ortamda yapıldı. Papa'nın geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi 30 dakika, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi 50 dakika, 2014'teki Barack Obama görüşmesi ise yaklaşık bir saat sürmüştü. Görüşmede tercümeyi Erdoğan'ın basın danışmanı ve daha önce uzun süre Roma'da gazetecilik yapan Lütfullah Göktaş gerçekleştirdi. Görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler alındı.

KUDÜS'TE GÖRÜŞ BİRLİĞİ

ABD'nin tüm dünya ve bölge açısından sıkıntı yaratan büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, Türkiye'nin bu konuyu BM gündemine getirmesi ve Papa'nın o dönem Türkiye ile aynı paraleldeki açıklamaları görüşmenin en önemli gündem maddesi oldu. Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ABD yönetimine Kudüs'le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine de değinildi. Erdoğan, ABD'nin kararına karşılık Kudüs'ün statüsünün korunması konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti. Papa da Erdoğan'a Kudüs meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti.

ZEYTİN DALI'NI ANLATTI

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında kendini savunmak için BM kararları çerçevesinde yürüttüğü Afrin başta olmak üzere Suriye'deki operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.



DİNLER ARASI BARIŞ MESAJI

Türkiye'de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içinde yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Erdoğan, son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti. Erdoğan ve Papa, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna da işaret ettikleri görüşmede, gelecekte de temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldılar.



3 BİN 500 POLİSLE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'daki ziyareti sırasında İtalyan güvenlik birimleri provokasyonlara izin vermedi. Vatikan'a doğru yürümek isteyen terör örgütü yandaşları polis tarafından dağıtılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca ise güvenliğin sağlanması için 3 bin 500 polis konuşlandırıldı. DIŞ HABERLER



VATİKAN: SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis arasındaki görüşmeye ilişkin Vatikan Şehir Devleti'nden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, samimi bir ortamda geçtiği belirtilen görüşmelerde, Türkiye'deki Katolikler'in koşulları, sığınmacılar ve Kudüs'ün konuşulduğu belirtildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.







İTALYAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i de kabul ettikten sonra İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile bir araya geldi. İki liderin basına kapalı görüşmesi 50 dakika sürdü. Erdoğan ve Mattarella, ardından 1 saat 20 dakika süren heyetlerarası çalışma yemeğine katıldı. Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi. İki lider bölgesel sorunlar ve ikili ilişkileri konuştu. Erdoğan, İtalya'nın önde gelen 19 şirketinin CEO'su ve yöneticileriyle de yemekte buluştu. Yemeğe, Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera, Barilla CEO'su Paolo Barilla, Astaldi CEO'su Paolo Astaldi ve İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı.







ERDOĞAN'DAN MESNEVİ, PAPA'DAN BARIŞ MADALYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Apostol Sarayı önünde törenle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kütüphanenin kapısında karşılayan Papa Francis tokalaşırken İtalyanca "Buongiorno" dedi. Erdoğan da Papa'ya, "How are you" diyerek karşılık verdi. Erdoğan, "Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim" dedi. Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden İznik çinisi minyatür ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Papa'nın uzun uzun Mesnevi'yi incelediği görüldü. Papa da Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon hediye etti. Erdoğan ve Papa, hediyeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi. Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.







VATİKAN KADIN DANIŞMA KONSEYİ'NDE KONUŞTU

Emine Erdoğan dün Vatikan Kadın Danışma Konseyi toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Erdoğan, misafirperverliği nedeniyle Vatikan Kültür Bakanı Kardinal Gianfranco Ravasi'ye teşekkür etti. Bu anlamlı buluşmayı, işbirliklerini artırıcı bir ilk adım olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Bu buluşma ile farklılıkları değil ortaklıkları ön plana çıkaracağımız dünya tasavvuruna bir tohum ektik" ifadesini kullandı.