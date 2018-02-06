Tehlikeli işaretler!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CHP'nin bu manzarası yine bir CHP'li tarafından, "Soğuk savaş dönemi Yugoslavya'sına" benzetiliyor ama ülkeye ve doğal olarak o ülkenin ana muhalefet partisi CHP'ye nasıl bir bedel ödeteceği üzerinde durulmuyor. Bu nedenle önümüzdeki süreç hem CHP hem de Türkiye için zor olacak. CHP, 2019'a giderken bırakın yüzde 48.6'yı blok olarak tutma becerisini, elindeki yüzde 25'i bile bir arada tutmakta zorlanacak. Bu da ya CHP'yi yeni bir iç hesaplaşmaya götürecek ya da hiç hesapta olmayan bir sertleşmeye...







İkinci olasılık çok daha yüksek görünüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun, sokaktan medet uman Selin Sayek Böke, "Bugün Suriye'ye savaş açsak, banko Esad'ı tutarım" diyen Sera Kadıgil gibi irrite edici bir dil kullanan isimleri Parti Meclisi'ne alması, Canan Kaftancıoğlu'nu da İstanbul İl Başkanlığı'na getirmesi hiç hayra alamet değil.

Böke ve yukarıdaki tweet'i atan Kadıgil, ne yazık ki delegeden de en çok oyu alarak seçildiler. Bu da CHP'nin ne hallere düştüğünün resmidir...

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