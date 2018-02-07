Gülen'den talimat istemişler

Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, firari sanıklardan kapatılan Fatih Üniversitesinin rektörü Şerif Ali Tekalan'ın avukatı, müvekkilinin emekli aylığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

YAPILMASINI BUYURACAĞINIZ EMİRLERİNİZ VAR MIDIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca örgütün Emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin hazırlanan ve mahkemeye de gönderilen raporda, örgüt mensuplarının, çatı davasına ilişkin soruşturma sırasında Fetullah Gülen'e bilgi vererek, "Yapılmasını buyuracağınız emirleriniz var mıdır?" diye sordukları ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Dilaver Azim, Kazım Avcı ve Abdülkadir Aksoy ve sanık avukatları ile Başbakanlığın da arasında bulunduğu bazı müşteki avukatları katıldı.

Sanıklardan Hidayet Karaca ile tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden telekonferans sistemi aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, bazı sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak" suçlarından yürütülen soruşturmalarda sanıklar hakkında aynı suçtan daha önce dava açılmış olması nedeniyle takipsizlik kararları verildiğini, başsavcılıkların da soruşturma dosyalarını delil olarak "çatı davası" dosyasına gönderdiğini belirtti.

Bazı soruşturmalar kapsamında ifadesi alınan kimi şüpheliler ile bir gizli tanığın, sanıklardan bir kısmı hakkında beyanda bulunduğunu ve fotoğraflarından teşhis ettiğini kaydeden Giray, bunlara ilişkin evrakın da dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi.

FİRARİ SANIĞIN EMEKLİ AYLIĞI TALEBİ

Başkan Giray, davanın firari sanıklardan olan ve geçmişte kapatılan Fatih Üniversitesinin rektörlüğünü yapan Şerif Ali Tekalan'ın avukatının dilekçe vererek, müvekkilinin emekli aylığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ettiğini bildirdi.

ÖRGÜT ELEBAŞINA BİLGİ NOTU

Başkan Giray, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin raporun suretinin dosyaya gönderildiğini belirttikten sonra, raporda bulunan "Çatı Arz" adlı word belgesini okudu.

Buna göre, "Muhterem efendim" diye başlayan belgede, hazırlandığı tarih itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "çatı soruşturmasına" ilişkin bilgilere yer verilerek, şunlar kaydediliyor:

"Çatı dosyası kapsamında 11 Aralık 2015'te yapılan operasyon sonucu 4 kişi tutuklu bulunmakta, halihazırda dosya kapsamında toplam 160 şüpheli yer almaktadır. Dosya kapsamında bulunanlar emirleriniz doğrultusunda yurt dışında ve yurt içinde gaybubette bulunmaktadırlar. İlk operasyonda yakalanamayanlar için gıyabi tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı. Diğerleri için ise operasyon yapılmaması hususunda yüksek kanaat olduğu şeklinde bilgiler intikal etmekle beraber net olarak verilmiş bir karar yoktur. Soruşturma kapsamında zatı alinizin sohbetleri ve kitaplarıyla ilgili başlatılan çözümleme çalışmaları devam etmektedir. Çatı dosyayla ilgili iddianame hazırlıklarının devam ettiği, farklı birimlerde belli başlıklar altında dosyalar oluşturulduğu ve emniyet fezlekesinin belli bir aşamaya geldiği görülmektedir."

Belgenin devamında, soruşturma dosyası için Emniyet tarafından hazırlanan ve "Örgütün kuruluşu", "FETÖ/PDY'nin amacı", "FETÖ/PDY'nin genişleme ve kadrolaşma dönemi", "Devlet kurumlarının ele geçirilmesi, "Fetullah Gülen ile ilgili önceki soruşturma ve davalar", "FETÖ/PDY'nin yapısı ve dağılımı", "Örgüte eleman kazandırma" gibi 16 başlık bulunduğu belirtilerek, soruşturmanın 160 kişiyle sınırlı olmadığı, Türkiye genelindeki tüm dava ve soruşturmaların bu dosya içinde toplandığı anlatılıyor.

Belge, "İlave olarak yapılmasını buyuracağınız emirleriniz var mıdır? Arz ederim efendim" diye son buluyor.

Raporda, bu belgedeki "Muhterem efendim" ifadesiyle hitap edilen kişinin Fetullah Gülen olarak değerlendirildiği aktarılarak, "örgütün, devlete sızmış mahrem yapılanması vasıtasıyla soruşturma başlıklarının sayıldığı, devletteki örgüt mensuplarından çalışma grubu oluşturarak, soruşturmaya müdahale çabası olduğu" ve Fetullah Gülen'in de bu örgütün lideri olduğunun açıkça anlaşıldığı ifade ediliyor.

Yine örgüt mensuplarından ele geçirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce dosyaya gönderilen bir başka belgede de davanın sanıklarından Kazım Avcı ile İlhan İşbilen'in hukuki durumlarından bahsedildiğini aktaran Giray, sanıkların bir kısmından elde edilen dijital materyallerde, FETÖ/PDY'ye ilişkin fotoğraf, belge ve yayınların bulunduğunun Emniyet tarafından bildirildiğini tutanağa yazdırdı.

İDDİANAME

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin hükümeti devirmek, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni kurmak için kurulduğu ifade ediliyor ve sanıkların "anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra çeşitli suçlardan 132 yıl birer aya kadar hapsi talep ediliyor.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ve yine örgüt yöneticilerinden olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesiyle davadaki sanık sayısı 75'e yükselmişti.