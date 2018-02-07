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Körfez’de korkunç kaza: 1 ölü

ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Körfez’de korkunç kaza: 1 ölü

Otoyolu Körfez geçişinde yönüne gitmekte olan Ümit Azaklıoğlu (25) idaresindeki otomobil, Hereke Viyadüğü üzerinde arızalandı. Baba Samet Azaklıoğlu (55), sağ şeride çektikleri aracı tamir etmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Bahri Özata'nın kullandığı traktör yüklü TIR, büyük bir hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Azaklıoğlu 15 metre yükseklikteki viyadükten D-100 karayoluna uçarken oğlu da araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Ancak Ümit Azaklığoğlu kurtarılamadı, babası ise yaşam savaşı veriyor. Ümit Azaklıoğlu'nun 15 gün önce vatani görevini yaptığı 'teki birliğinden tezkeresini aldığı öğrenildi.

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Körfez’de korkunç kaza: 1 ölü
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