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Afrin gazisi: Beni cepheye geri yollayın

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
Afrin gazisi: Beni cepheye geri yollayın
4. Komando Tugayı'nda görevliyken geçici görevle Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan ve operasyon sırasında ayağından yaralanan Uzman Çavuş Mesut Ekinci, tedavi için Türkiye'ye döndü. Adıyamanlı Ekinci SABAH'a şunları anlattı:
"'da sivil hassasiyeti olmasaydı, şimdiye Afrin'de teröristlerin kökü kazınmıştı. Mehmetçik Afrin'de halkın canını, kendi canı gibi gözetiyor. Teröristlerin Mehmetçiğin karşısına çıkacak cesaretleri olmadığı için ya kahpece saldırıyorlar ya da sivil halkı canlı kalkan olarak kullanıyorlar.
Söz konusu vatan olunca Türk halkı yine kenetlendi. Gönüllü askere gitmek isteyenler, edilen dualar bizlere büyük moral oldu. Ele geçirilen bölgelerde karşılaştığımız sivil vatandaşlar teröristlerin kendilerine nasıl zulüm ettiklerini anlattı. O insanlar Türk askerini gördüklerinde gözlerinin içi gülüyor. O bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz."
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Afrin gazisi: Beni cepheye geri yollayın
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