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Amanos’ta sızma bitti yaylalara huzur geldi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
Amanos’ta sızma bitti yaylalara huzur geldi

Zeytin Dalı Harekâtı, 'lı teröristlerin yıllardır 'ye sızma güzergâhı olarak kullandığı 'ndaki yaylalara da huzur getirdi. Teröristlerin insanları rehin aldığı, erzakına el koyduğu ve ölümle tehdit ettiği Amanos'taki köyü sakinleri, "Artık yaylaya çıkabiliyoruz, mutluyuz. Köyümüze sızma yapamıyorlar" dedi. Amanos Dağları'nın uç noktasında bulunan Yukarı Karafakılı Köyü Muhtarı ve sakinleri bölgedeki değişimi SABAH'a anlattı. Bölücü örgüt yüzünden yaylalara çıkamaz, hayvanlarını otlatamaz ve topraklarını kullanamaz hale geldiklerini aktaran köylüler, "Allah'a şükür 1990'lı yıllardan bu yana süren sıkıntılar bitti. Topraklarımızı işlemeye başladık. Fındık bahçelerimiz vardı. Buraları hiç kullanamaz olmuştuk" dedi. Bin kişinin yaşadığı köyün muhtarı Ahmet Ay (41) ise şöyle konuştu: "6-7 bin kişi köyden göç etmek zorunda kalmıştı. Ama şimdi buradaki sıkıntının yüzde 90'ı bitti. Köylü huzura erdi."

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Amanos’ta sızma bitti yaylalara huzur geldi
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