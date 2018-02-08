Amanos’ta sızma bitti yaylalara huzur geldi

Zeytin Dalı Harekâtı, PKK'lı teröristlerin yıllardır Türkiye'ye sızma güzergâhı olarak kullandığı Amanos Dağları'ndaki yaylalara da huzur getirdi. Teröristlerin insanları rehin aldığı, erzakına el koyduğu ve ölümle tehdit ettiği Amanos'taki Yukarı Karafakılı köyü sakinleri, "Artık yaylaya çıkabiliyoruz, mutluyuz. Köyümüze sızma yapamıyorlar" dedi. Amanos Dağları'nın uç noktasında bulunan Yukarı Karafakılı Köyü Muhtarı ve sakinleri bölgedeki değişimi SABAH'a anlattı. Bölücü örgüt yüzünden yaylalara çıkamaz, hayvanlarını otlatamaz ve topraklarını kullanamaz hale geldiklerini aktaran köylüler, "Allah'a şükür 1990'lı yıllardan bu yana süren sıkıntılar bitti. Topraklarımızı işlemeye başladık. Fındık bahçelerimiz vardı. Buraları hiç kullanamaz olmuştuk" dedi. Bin kişinin yaşadığı köyün muhtarı Ahmet Ay (41) ise şöyle konuştu: "6-7 bin kişi köyden göç etmek zorunda kalmıştı. Ama şimdi buradaki sıkıntının yüzde 90'ı bitti. Köylü huzura erdi."

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