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'nın Gazipaşa ilçesinden, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan 'e bir ve sebze yollandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 17:04
Antalya'dan Afrin'deki Mehmetçik'e bir TIR muz

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ve ve Sebze Komisyoncuları Derneği öncülüğünde, ilçe halkının da destek verdiği kampanya kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan 'e ulaştırılmak üzere bir hazırlandı.

İSTİKAMET KIZILELMA

Önünde "İstikamet Kızılelma. Antalya Gazipaşa'dan 'e Zeytindalı uzatıyoruz", "Gazipaşa muzu Mehmetçik'e güç ve şifa versin" yazan tır, 'nda yapılan duaların ardından bölgeye uğurlandı.

Gazipaşa Belediye Başkanı , desteğin maddiyattan daha ziyade manevi olduğunu söyledi.



ALLAH MEHMETÇİK'İ KORUSUN

Mehmetçik'in yalnız olmadığını belirten Çelik, "Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde bizleri kimsenin yenemeyeceğini dosta düşmana göstermek. Bize baş kaldıran tüm unsurların başını ezmeye gücümüz yeter. Allah Mehmetçik'i korusun" dedi.

Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, 26 tonluk meyve ve sebzeyi Mehmetçik'e gönderdiklerini belirterek, "Bunun yaklaşık 10 tonu muz. Amacımız Mehmetçik'in yanında olduğumuz göstermek" diye konuştu.

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Antalya'dan Afrin'deki Mehmetçik'e bir TIR muz
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