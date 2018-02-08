Antalya'dan Afrin'deki Mehmetçik'e bir TIR muz

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ve Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği öncülüğünde, ilçe halkının da destek verdiği kampanya kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere bir TIR muz hazırlandı.

İSTİKAMET KIZILELMA

Önünde "İstikamet Kızılelma. Antalya Gazipaşa'dan Afrin'e Zeytindalı uzatıyoruz", "Gazipaşa muzu Mehmetçik'e güç ve şifa versin" yazan tır, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan duaların ardından bölgeye uğurlandı.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, desteğin maddiyattan daha ziyade manevi olduğunu söyledi.





ALLAH MEHMETÇİK'İ KORUSUN

Mehmetçik'in yalnız olmadığını belirten Çelik, "Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde bizleri kimsenin yenemeyeceğini dosta düşmana göstermek. Bize baş kaldıran tüm unsurların başını ezmeye gücümüz yeter. Allah Mehmetçik'i korusun" dedi.

Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, 26 tonluk meyve ve sebzeyi Mehmetçik'e gönderdiklerini belirterek, "Bunun yaklaşık 10 tonu muz. Amacımız Mehmetçik'in yanında olduğumuz göstermek" diye konuştu.

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