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Clinton’a üzerinden para aktaran eski belediye başkanı gözaltında

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde 'a maddi destek sağladığı iddia edilen Alanya ilçesinde kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 12:29
Clinton’a FETÖ üzerinden para aktaran eski belediye başkanı gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu /PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili 'ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı öne sürülen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Bilgi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Ö.'yü evinde gözaltına aldı.


(Eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir)

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

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Clinton’a FETÖ üzerinden para aktaran eski belediye başkanı gözaltında
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