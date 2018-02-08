Clinton’a FETÖ üzerinden para aktaran eski belediye başkanı gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu FETÖ/PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı öne sürülen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Bilgi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Ö.'yü evinde gözaltına aldı.



(Eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir)

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.