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Son Dakika Haberi: Mehmetçik Afrin'de destan yazarken, yurt içinde de teröre büyük darbe vuruluyor
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sınırlarımızı tehdit eden terörist unsurlara yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik elde ettiği başarılarla adeta destan yazarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri de yurt içinde düzenledikleri başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruyor.
Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:49Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 12:19
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu'nda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.