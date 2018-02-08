Son Dakika Haberi: Mehmetçik Afrin'de destan yazarken, yurt içinde de teröre büyük darbe vuruluyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu'nda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.