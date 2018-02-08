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Son Dakika Haberi: Mehmetçik 'de destan yazarken, yurt içinde de e büyük darbe vuruluyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'de sınırlarımızı tehdit eden ist unsurlara yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik elde ettiği başarılarla adeta destan yazarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri de yurt içinde düzenledikleri başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruyor.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 12:19
Son Dakika Haberi: Mehmetçik Afrin'de destan yazarken, yurt içinde de teröre büyük darbe vuruluyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu'nda örgütüne büyük darbe vuruldu.

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Son Dakika Haberi: Mehmetçik Afrin'de destan yazarken, yurt içinde de teröre büyük darbe vuruluyor
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