Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti il Başkanı Selim Temurci istifa etti

AK Parti il Başkanı istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı , üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 11:54
AK Parti il Başkanı Selim Temurci istifa etti

Ak Parti İstanbul İl Başkanı görevinden istifa etti.
Temurci, AK Parti İstanbul İl Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Temurci yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

1970 Rize Çayeli doğumlu olan Selim Temurci Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde ekonomi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan Selim Temurci çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur

Selim Temurci, dış ticaret, finans ve pazarlama konusunda eğitimler vermektedir. İyi derecede İngilizce bilen Selim Temurci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti il Başkanı Selim Temurci istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN