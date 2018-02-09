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onun videolarını izlerken böyle yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 19:21
Arabada onun videolarını izlerken böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü örgütün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün akademik yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen, "İsa" ve "İbrahim" kod adlarını kullanan firari şüpheli İ.B. ile nde görevli Yrd. Doç. Dr. H.P. ve Yrd. Doç. Dr. R.K'yi otomobilde elebaşı Gülen'in videosunu izlerken yakaladı.

Arabada onun videolarını izlerken böyle yakalandı

Şüphelilerin, yakalandıkları araçta örgütsel görüşme ve toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları tespit edildi.

/'nin sözde "akademisyen imamı" olduğu belirtilen İ.B'nin cep telefonunda örgütün güncel olarak kullandığı "Falcon" adlı gizli mesajlaşma uygulaması bulundu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 bin lira himmet parası ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.B ile irtibatlı oldukları belirlenen Adıyaman Üniversitesi Araştırma Görevlileri L.A ve A.T, Başhekim Yardımcısı Dr. S.Ç. ve aile hekimi Dr. O.S'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Arabada onun videolarını izlerken böyle yakalandı
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