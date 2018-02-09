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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Karamollaoğlu'nu, partiye gelişinde AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı karşıladı.

Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüşüyor

KARAMOLLAOĞLU'NU YAZICI KARŞILADI

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Temel Karamollaoğlu'nu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'yu kabul etti
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