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İşadamı ’e şantajına operasyon!

mensuplarınca işadamı ’ten zorla himmet istenmesiyle ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü’nce 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 16:07
İşadamı Galip Öztürk’e FETÖ şantajına operasyon!

/ mensuplarınca 'in sahibi işadamı 'ten zorla himmet adı altında para istenmesi, tehdit ve şantajda bulunulması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve illerinde 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

4 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; Şahin Çalık, Ömer Bilgiseven, Sezgin Yılmaz ve Abdülselam Yıldırım gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen İsmail Baş'ın Bolu Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu, bir diğer şüphelinin ise adresinde bulunamadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şüphelilerden Ömer Bilgeseven'in ev ve adreslerinde yapılan aramalarda 'nün simgesi olarak değerlendirilen 3 adet 1 Dolar'ın bulunduğu kaydedildi.


Bilindiği gibi FETÖ'nün kendisine şantaj yaptığını SABAH'a anlatan Galip Öztürk, "Bana ''ya para yatır, SPK'da önünü açalım' teklifinde bulundular" demişti.

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İşadamı Galip Öztürk’e FETÖ şantajına operasyon!
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