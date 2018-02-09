İşadamı Galip Öztürk’e FETÖ şantajına operasyon!

FETÖ/PDY mensuplarınca Metro Turizm'in sahibi işadamı Galip Öztürk'ten zorla himmet adı altında para istenmesi, tehdit ve şantajda bulunulması ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara ve Samsun illerinde 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.



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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; Şahin Çalık, Ömer Bilgiseven, Sezgin Yılmaz ve Abdülselam Yıldırım gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen İsmail Baş'ın Bolu Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu, bir diğer şüphelinin ise adresinde bulunamadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şüphelilerden Ömer Bilgeseven'in ev ve adreslerinde yapılan aramalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün simgesi olarak değerlendirilen 3 adet 1 Dolar'ın bulunduğu kaydedildi.



Bilindiği gibi FETÖ'nün kendisine şantaj yaptığını SABAH'a anlatan Galip Öztürk, "Bana 'Bank Asya'ya para yatır, SPK'da önünü açalım' teklifinde bulundular" demişti.

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