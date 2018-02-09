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O kararda 3 ince çizgi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
O kararda 3 ince çizgi
Darbeci hainlerle saf tutan 'ndaki 'cü askerlere ilişkin davada 60 sanığa müebbet, 4 sanığa ağır müebbet, 100 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. 17. Ağı Ceza'da karara bağlanan davada üç kriterin dikkate alındığı öğrenildi. Buna göre, darbe girişimiyle ilgili eylem ve fiillerde emri veren zanlılara ağır müebbet, bu emirden haberdar olanlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kandırılan ve olaylara karışmayanlar hakkında da beraat kararı verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Ankara'daki Kara Harp Okulu'nda bulunan darbeciler, buradaki askeri unsurları Genelkurmay Başkanlığı'ndaki işgalcilere takviye olarak sevketmiş, halkın hedef alınması yönünde talimatlar vermişlerdi.
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O kararda 3 ince çizgi
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