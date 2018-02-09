Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > “Ömer’imi bu ellerinle mi getirdin”

“Ömer’imi bu ellerinle mi getirdin”

şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Akpınar’ın annesi, oğlunun silah arkadaşına sarılıp acısını paylaştı. Şehit astsubay henüz 3 aylık evliydi

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
“Ömer’imi bu ellerinle mi getirdin”
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, Afrin'in Bülbül beldesi yakınlarında, teröristler tarafından tanksavar ve havanla düzenlenen saldırıda şehit olan iki askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Akpınar (22) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit astsubay, 3 ay önce Tunceli'de görev yapan Komiser Yardımcısı Hafize Nur Akpınar ile evlenmişti. Babası da emekli asker olan Akpınar için dün, ailesinin yaşadığı 'ün Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi önce helallik için Emek Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Oğlunu elinde fotoğrafıyla karşılayan anne Ülker Akpınar, "Vatanım sağ olsun" dedi. Bu sırada yanına gelen oğlunun silah arkadaşı Ünal Daşdelen'e sarılan acılı anne "Ömer'imi sen mi getirdin yavrum. Allah seni anana babana bağışlasın, evliysen karına çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin" diyerek askerin ellerini öptü. Hafize Nur Akpınar da 3 aylık eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Babası İsmail Akpınar ve kız kardeşi Beyza Akpınar da güçlükle ayakta durdu. Şehit astsubay, ikindiyi müteakip kılınan yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Ömer’imi bu ellerinle mi getirdin”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN