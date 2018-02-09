“Ömer’imi bu ellerinle mi getirdin”

Zeytin Dalı
Harekâtı sırasında,
Afrin'in
Bülbül beldesi
yakınlarında,
teröristler tarafından
tanksavar ve
havanla düzenlenen
saldırıda şehit olan
iki askerden Astsubay
Kıdemli Çavuş Ömer
Akpınar (22) gözyaşları arasında
toprağa verildi.
Şehit astsubay, 3 ay önce Tunceli'de görev yapan Komiser Yardımcısı Hafize Nur Akpınar ile evlenmişti. Babası da emekli asker olan Akpınar için dün, ailesinin yaşadığı Karabük
'ün Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi önce helallik için Emek Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Oğlunu elinde fotoğrafıyla karşılayan anne Ülker Akpınar, "Vatanım sağ olsun" dedi. Bu sırada yanına gelen oğlunun silah arkadaşı Ünal Daşdelen'e sarılan acılı anne "Ömer'imi sen mi getirdin yavrum. Allah seni anana babana bağışlasın, evliysen karına çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin" diyerek askerin ellerini öptü. Hafize Nur Akpınar da 3 aylık eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Babası İsmail Akpınar ve kız kardeşi Beyza Akpınar da güçlükle ayakta durdu. Şehit astsubay, ikindiyi müteakip kılınan yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.