F-16’lar vurdu 5 köy temizlendi

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 5 günlük bir aradan sonra tekrar havalanan Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/ PKK'ya ait hedefleri vurdu. 21'inci günde operasyonlarına hız veren TSK, 5 köyü daha teröristlerden temizledi. Teröristleden arındırılan toplam nokta sayısı ise 46'ya çıktı.

TSK'nın desteklediği ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Orta Çakallı, Hamam, Eşkan, Dükkân, Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi ve Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan aldı. Cinderes bölgesi, PYD/PKK'nın, İdlib'in Türkiye'ye sınır hattında yüzbinlerce sivilin barındığı Atme sığınmacı kampını ve Reyhanlı'yı hedef aldığı en stratejik bölge olarak biliniyor.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR



46 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 29'u köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 46 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Harekâtın 21'inci gününde batı cephesinde Racu ve Cinderes'deki terör hedefleri imha edilirken savaş uçakları doğu cephesinde Bafelyun Tepesi, Kefer Cenne köyleri, Tel Rifat ve Minnak askeri hava üssündeki terör hedeflerine bomba yağdırdı. Afrin'deki terör hedefleri sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüsler ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile de ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu.

SANATÇILARDAN MEHMETÇİĞE BÜYÜK DESTEK



1062 TER ÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında da "Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 olmuştur" denildi. Açıklamada, "Hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 062 olmuştur. Türk Hava Kuvvetleri hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu arada Mersin'de bir araya gelen 62 Suriyeli aşiret reisi de Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi.