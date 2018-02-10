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Tanal hakkında suç duyurusu

Giriş Tarihi: 10.2.2018
Tanal hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi iftiralar atarak savcılığa şikayet dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı 'ın hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi. Dilekçede, Tanal'ın 7 Şubat'ta verdiği dilekçedeki bilgilerin gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı, tamamen hakaret ve iftira kastıyla kaleme alındığı belirtildi. ANKARA
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Tanal hakkında suç duyurusu
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