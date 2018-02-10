Tanal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi iftiralar atarak savcılığa şikayet dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
'ın hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi. Dilekçede, Tanal'ın 7 Şubat'ta verdiği dilekçedeki bilgilerin gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı, tamamen hakaret ve iftira kastıyla kaleme alındığı belirtildi. ANKARA