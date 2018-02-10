Terör sevici iki ünlü tutuklandı!

Ses sanatçısı İbrahim Tekdemir'in Muş Vartolular Derneği'nin programında sahne aldığı sırada, "Afrin'e ve Afrin'deki direnişçilere büyük alkış istiyorum. O güzel şarkılarımız Afrin'e ve Afrin'deki direnişçilere gitsin" şeklinde sözler sarf ettiği ihbar edildi.

İbrahim Tekdemir

Gözaltına alınan Tekdemir'in adresinde de terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın görsellerinin bulunduğu kitap ve dergiler ele geçirildi. Tekdemir alınan ifadesinde; örgütü övmek istemediğini, Afrin'deki halktan bahsettiğini, herhangi bir örgüt isminden bahsetmediğini ileri sürdü. Tekdemir, "Ben bir sanatçıyım, aynı zamanda Avustralya vatandaşıyım, profesyonel müzisyenlik yapıyorum. Albümlerim var, hiçbir zaman bunu siyasi bir amaç ve mantıkla yapmadım. Yapmış olsaydım farklı ülkelere giderdim. Bu imkânım olduğu halde gitmedim. Sonuçta buradayım. Kastettiğim şey oradaki insanlar ve halktı. Benim hiçbir şekilde örgüt ile alakam yoktur" dedi.

TEKDEMİR TUTUKLANDI

Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Tekdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/PYD silahlı terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonda örgüt militanlarına dönük direniş çağrısı yapması ve terör örgütü eylemlerini meşru gösterir konuşmada bulunması sebebiyle 'Terör örgütü propagandası' suçunu işlediği, hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olguların olması gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Çobanoğlu

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA

Eski gazeteci Mehmet Çobanoğlu da sosyal medya hesabından Afrin'deki terörü süpürme operasyonunu karalayıcı ifadeler kullanınca gözaltına alındı. Başka eylemlerde ölen çocukların resimlerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'de çocukları öldürmeye çalıştığı algısını oluşturmaya çalışarak kara propaganda yapan Çobanoğlu'nun, sosyal medya hesabında; "Çocukların öldürüldüğü yerdir Efrin", "Haber izlemiyor musun? Baştaki kan revan içerisinde kalan çocuk 3 gün önce Efrin'de Türk bombaları tarafından yaralanan çocuk", "Selam olsun Afrin devrimcilerine", "Şafak dökülen Cizre'de kazılan hendeklerde nöbet bekleyen sur içerisindeki isyana, isyanlarını katan kızılyarasına onlarca kurşun saplı, düşmanlara tokat üstüne tokat çalan çelik yürekli Azad'ım ben" ve "Ben Kürdistan'ın hepsiyim" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNDEN TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Çobanoğlu ifadesinde, paylaşımları yaptığı sırada alkollü olduğunu, paylaşımların hassas olduğunu sonradan fark ettiğini iddia etti. Çobanoğlu, PKK/PYD terör örgütlerinin eylemlerini meşru gösterir, över mahiyette paylaşımlar yaptığı, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.