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Şehit kızından Mehmetçiğe destek...

ASLIŞAH SARITAŞ İHSAN TUNÇOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Şehit kızından Mehmetçiğe destek...
'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Operasyonu'nu yürüten 'e yurdun dört bir yanından destek sürüyor.
ADANA: Kozan ilçesinde toplanan 60 ton portakal, 3 TIR'a yüklenerek Afrin'de görevli askerlere ulaştırılmak üzere ve Hatay'a gönderildi.
KIRIKKALE: MKEK Silah Fabrikası çalışanları Türk ordusuna destek amacıyla gönüllü olarak ücretsiz hafta sonu mesaisi yaptı. KONYA: Sarayönü ilçesinde esnaflık yapan şehit kızı Nevin Derviş'in başlattığı kampanya ile kadınlar, harekâta katılan askerler için yüzlerce bere ve boyunluk ördü. Derviş, "Kampanyaya büyük ilgi var, herkes destek olmak istiyor. İp yetiştiremiyoruz. Bizde bu Türk kadınları varken sırtımız yere gelmez" dedi.
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Şehit kızından Mehmetçiğe destek...
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