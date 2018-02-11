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Son Dakika Haberi: Komutanlar sınır hattında

Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla bölgesinde, ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 14:35
Son Dakika Haberi: Komutanlar sınır hattında

Genelkurmay Başkanı , beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla bölgesinde 'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

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Son Dakika Haberi: Komutanlar sınır hattında
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