"Erdoğan'ın izlediği politikayla birlik içinde yaşayacağız"

Ljata, Debre Belediyesi ile "kardeş belediye" protokolü olan Erenler Belediyesi'ni ziyaret etti. Ljata, ziyareti esnasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-İslam birlikteliğiyle ilgili izlediği politikalar hakkında değerlendirmede bulundu.

"BİZ BİR MİLLET İKİ DEVLETİZ"

Türkiye'ye geldiğinde kendi evindeymiş gibi hissettiğini belirten Ljata, "Türkiye bütün Balkanlar'ı içine alan tek devlettir. Biz bir millet iki devletiz. 500 yıl birlikte yaşadık. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği adaletli, Türk-İslam dünyasını birleştirici ve güçlü politikaları ile bin yıllarca beraberce birlik içerisinde yaşayacağız. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Bütün belediyeler ile bir olup çalışmalıyız. Allah Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve politikamızın önünü açsın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Ruzhdi Ljata'ya plaket takdim etti.

"BURADA FETÖ'YE YAŞAMA ŞANSI YOK!"

FETÖ'yü ülke içinde barındırmadıklarını, Belediye Başkanlığı süresince FETÖ mensubu bir kişinin bile kurumda bulunmadığını aktaran Ljata, şunları kaydetti:

"Emin olun bundan sonra da bizim belediyemiz ve tüm ilçe belediyelerimizde FETÖ mensubu barınamayacaktır. Biz Osmanlı'dan beri Müslümanız ve her zaman Müslüman kalacağız. Sübyan okullarımız Kur'an kurslarımız ile İslam dinine hizmet ediyoruz. İslam dininin daha doğru öğretilmesi ve iyi anlatılması için çalışıyoruz. Çalışma programı olarak ön planda tuttuğum nokta hem hükümetim ile hem Türkiye'yle beraberlik içerisinde ortak çalışmalar gerçekleştirmektir. Arnavutları Türkiye'den ayırmak istiyorlar fakat asla bunu gerçekleştiremeyecekler. Bağlarımızı güçlendirmek adına elimizden geleni yapmaya hazırız."

"TÜRK- İSLAM DÜNYASI İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk de 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce Debre Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladıklarını söyledi.

Bu kardeşliğin sıradan olmadığını vurgulayan Öztürk, "FETÖ denilen lanet örgütün kalkışma hareketinden dolayı bir araya gelemedik. Bizim kardeşliğimiz sıradan bir kardeşlik değildir. Dolayısıyla başkanımızın bugünkü ziyareti de kardeşliğimizi desteklemekte ve pekiştirmektedir. Bundan sonra Afrin'de hain teröristler ile savaşıyor olsak da biz dosta düşmana gücümüzü, kardeşliğimizi, Türk-İslam birliğini göstermeye devam ediyoruz. İnşallah bu süreçte Debre ve Türk-İslam dünyasının diğer belediyeleri ile irtibat halinde olmaya, ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.