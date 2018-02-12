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: Ceza örgüt üyeliğinden

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Gerekçeli karar: Ceza örgüt üyeliğinden

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in üç ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklandı. Kararda, Baluken'in sabit olan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, önemi, üye olduğu örgütün tehlikesi ve sanığın kişisel konumu itibarıyla beliren kastının yoğunluğu dikkate alınarak cezalandırıldığı belirtildi. Karardan, "Eylemlerinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarında da belirtilen süreklilik, çeşitlilik ve sıklık gözetildiğinde sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Gerekçeli karar: Ceza örgüt üyeliğinden
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