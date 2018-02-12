Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sefer sizden zafer Allah’tan

Sefer sizden zafer Allah’tan

Şırnaklı kadınlar için dualar eşliğinde bere ve kaşkol ördü, destek için mektup gönderdi: Allah’ın izniyle göğsünüzde taşıdığınız imanın gücü ile sefer sizden, zafer Allah’tan olacaktır

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018
Sefer sizden zafer Allah’tan
Şırnaklı kadınlar için tek yürek oldu. Kente bağlı, Cizre, ve Güçlükonak ilçelerinde bir araya gelen kadınlar, terör örgütü 'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere karşı mücadele veren Mehmetçik için tek yürek oldu. Dualar eşliğinde Mehmetçik için, bere, eldiven, kaşkol ören kadınlar, yaptıkları el emeklerini mektuplar eşliğinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na teslim ettiler. AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında Türk bayrağı ve zeytin dalları ile süslenen koliler 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'ya teslim edildi. Kadınlara anlamlı kampanya dolayısıyla teşekkür eden Tarakcı, "Sizler gibi bacılarımız olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu. Kadınların kaleme aldığı çok sayıda mektup ise okuyanları duygulandırdı. Mehmetçik için Allah'tan zafer temennisinde bulunan kadınlar, yazdıkları mektupta, "'de 600 kişilik düşmanın önüne dikilen Nezahat Onbaşı dev kamyonları, tankların üzerine süren kahraman (15 Temmuz'da) kadınlarımız, Nene hatunlarımız, ve Kürt annelerimiz olduğu müddetçe hain terör örgütü amacına ulaşamayacaktır. Allah'ın izni ile göğsünüzde taşıdığınız imanın gücü ile sefer sizden, zafer Allah'tan olacaktır" ifadelerine yer verdi...


Kahramanları Hatay uğurladı
Hatay'da operasyon bölgesine sevk edilen tanklar, sosyal medya üzerinden bir araya gelen 150 araçlık konvoy ile sınıra gitti. Kent merkezinde Mehmetçik için vatandaş konvoylarla desteğini gösterdi. Reyhanlı'da da çoban Bekir Şanverdi, Afrin sınırındaki bir tepeye dizdiği taşları boyayarak 150 metrekarelik Türk bayrağı resmetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sefer sizden zafer Allah’tan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN