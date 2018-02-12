Şırnaklı kadınlar Mehmetçik
için tek yürek oldu. Kente bağlı, Cizre, Silopi
ve Güçlükonak ilçelerinde bir araya gelen kadınlar, terör örgütü YPG
'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere karşı mücadele veren Mehmetçik için tek yürek oldu. Dualar eşliğinde Mehmetçik için, bere, eldiven, kaşkol ören kadınlar, yaptıkları el emeklerini mektuplar eşliğinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na teslim ettiler. AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında Türk bayrağı ve zeytin dalları ile süslenen koliler 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'ya teslim edildi. Kadınlara anlamlı kampanya dolayısıyla teşekkür eden Tarakcı, "Sizler gibi bacılarımız olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu. Kadınların kaleme aldığı çok sayıda mektup ise okuyanları duygulandırdı. Mehmetçik için Allah'tan zafer temennisinde bulunan kadınlar, yazdıkları mektupta, "Çanakkale
'de 600 kişilik düşmanın önüne dikilen Nezahat Onbaşı dev kamyonları, tankların üzerine süren kahraman (15 Temmuz'da) kadınlarımız, Nene hatunlarımız, Kara Fatmalarımız
ve Kürt annelerimiz olduğu müddetçe hain terör örgütü amacına ulaşamayacaktır. Allah'ın izni ile göğsünüzde taşıdığınız imanın gücü ile sefer sizden, zafer Allah'tan olacaktır" ifadelerine yer verdi...
Kahramanları Hatay uğurladı
Hatay'da
operasyon bölgesine sevk edilen
tanklar, sosyal medya üzerinden bir araya gelen 150 araçlık konvoy ile sınıra gitti. Kent merkezinde Mehmetçik için vatandaş konvoylarla desteğini gösterdi. Reyhanlı'da da çoban Bekir Şanverdi, Afrin sınırındaki bir tepeye dizdiği taşları boyayarak 150 metrekarelik Türk bayrağı resmetti.