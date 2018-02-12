Sığınmacı çocuklardan Mehmetçik’e resimli destek

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 3,5 yıl önce Türkiye'ye sığınan İhsan ve Sevsen Salih çiftinin çocukları, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) askerlerinin el ele resmini yaparak kalplerinin onlarla attığı mesajını verdi. Sığınmacı
çocuklardan harekatta görevli Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Arapça dersi vermeye başlayan öğretmen baba İhsan Salih, Türk ordusuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız. Onların sayesinde biz burada yaşayabiliyoruz" derken anne Salih ise "Hepimiz Suriye ve Türkiye için dua ediyoruz" diyerek duygularını paylaştı.