Şişli’nin ilk başkanına veda

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 1984'te Şişli'nin ilk Belediye Başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur (84) son yolculuğuna uğurlandı. Sungur için ilk tören Şişli Belediyesi
'nde düzenlendi. Tabutu Türk bayrağını sarılan Sungur'un ailesi ve sevenleri törende hazır bulundu. Belediye binasındaki törenin ardından Sungur'un cenazesi Şişli Camisi'ne götürüldü. Eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur ve CHP'li isimlerin katıldığı Şişli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.