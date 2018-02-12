Son Dakika! Köydeki kulübede yakalandılar

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Boztepe köyünde yaptıkları kontrollerde, betonarme bir kulübede saklanan M.E.G, E.D ve Z.K'yi yakaladı.

ÜZERİNDEN ABD PASAPORTU ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 telefon, 5 sim kart, pasaport, ABD pasaportu, bilgisayar, kredi kartı ile 4 bin 55 dolar ve 8 bin 595 avro ele geçirildi.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Şüphelilerden M.E.G ve E.D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Z.K'nin de Azerbaycan'da daha önce fizik öğretmenliği yaptığı ve meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.