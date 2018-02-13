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'yı ilhak çabalarına sert tepki

Devlet Başkanlığı Sözcüsü , "('in 'yı ilhak çabaları) Barış çalışmalarını kurtarmaya dönük çabaları sonlandırır ve daha fazla gerginliğe yol açar" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 02:08
Batı Şeria'yı ilhak çabalarına sert tepki

, 'in işgal altındaki Kudüs ve 'daki Yahudi yerleşimleri ilhakına dair attığı adımlar konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil , "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini İsrail topraklarına ilhak ederek, "tam egemenlik" için ABD yönetimi ile görüştüğüne dair" açıklamasına tepki gösterdi.

"TEK TARAFLI ADIMLAR..."

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında Ebu Rudeyne, yerleşim yerlerini kontrol altına almaya ilişkin İsrail tarafından atılacak tek taraflı adımın istikrarsızlık ve daha fazla gerginliğe neden olacağını söyledi.

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Ebu Rudeyne, "Bizler bu türden adımların uygulanmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. (İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabaları) Barış çalışmalarını kurtarmaya dönük çabaları sonlandırır ve daha fazla gerginliğe yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

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"TÜM ULUSLARARASI MEŞRUİYET KARARLARINA AYKIRI"

Ebu Rudeyne, Filistin topraklarının durumuna ilişkin yapılan bu tür açıklamaların tüm uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

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Batı Şeria'yı ilhak çabalarına sert tepki
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