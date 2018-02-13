KADEM: 28 Şubat bir utanç tarihidir

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM
) üyeleri, 28 Şubat dönemine ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in de yargılandığı davanın görüldüğü Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada 28 Şubat sürecinin demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olduğu belirtilerek, "Türkiye
'de yaşanan karanlık darbe tecrübeleri, milletin 15 Temmuz gecesi verdiği karşılık ile tarihe gömülmüştür" denildi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da 28 Şubat davasını izleyen isimler arasında yer alırken, "Adalet bir gün tecelli edecek ve 28 Şubat'ta tankları yürütenler hesabını verecek" diye konuştu.