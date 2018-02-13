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üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı

merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin () "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 19:54
Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları ve gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/PYD/YPG bölücü terör örgütü ve mensuplarını övücü paylaşımlarda bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kalaşnikof marka silah, şarjör, 113 kalaşnikof fişeği, 3 av tüfeği, 12 fişek, 1 tabanca, 9 cep telefonu, 3 tablet, 8 flaş bellek, çeşitli miktar ve adetlerde örgütsel bez parçaları, anahtarlık, CD/DVD kaset, resim, kartpostal, not defteri ve kitap ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı
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