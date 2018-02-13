Türk donanmasının Aden Körfezi’ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve TBMM'nin kararı ile bir yıl için verdiği ve birer yıl arayla uzattığı izin çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı belirtildi.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BMGK'nın ilgili kararlarının süresinin son olarak 7 Kasım 2017 tarihli ve 2383 sayılı Kararla bir yıl daha uzatıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda, Türk donanmasının söz konusu bölgelerdeki görevinin 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurların bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için izin verilmesine karar verildiği ifade edildi.