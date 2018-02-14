Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a 'gerginlik' uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulanacağı Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak, "Gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını kendisine açık sözlülükle ifade ettik." dedi.

"Son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bundan sonrasının daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla, siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaktır."

"HER İKİ PARTİNİN GÖREVLENDİRİLEN HEYETİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI"

Yıldırım, Milli Mutabakat Komisyonu ili ilgili olarak da "Bu konuda her iki partinin görevlendirilen heyeti çalışmalarını tamamladı. Parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyuyla paylaşılmış olacak." dedi.

Esas itibarıyla mutabakat konusunda bir ihtilafın söz konusu olmadığını kaydeden Yıldırım, "MHP, AK Parti adayına destek olacağını, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek vereceklerine yönelik açıklamasını da kamuoyu ile paylaşmıştır." şeklinde konuştu.

AFRİN'DE KIRIMA UĞRAYAN ATAK HELİKOPTERİ

Başbakan Yıldırım, Afrin'de kırıma uğrayan ATAK helikopteri ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok. Fakat bütün ihtimalleri gözardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. Bu çalışma halihazırda devam ediyor, henüz tamamlanmış değil."

Basın toplantısının ardından Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 09.35'te Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etti.

Yıldırım'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Ercan Topaca uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Düzce Milletvekili ve Türkiye-Belarus Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Fevai Arslan da Belarus'a gitti.