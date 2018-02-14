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Şehidin maaşına haciz konulması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 15:34
Şehidin maaşına haciz konulması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı , Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın şehit olmasından hemen sonra hakkında icra takibi başlatılması olayına ilişkin kanunen yetkili olan Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlere başlandığını belirtti.

TBB Başkanı Feyzioğlu, itiraz makamı olarak konunun Türkiye Barolar Birliği'ne intikal etmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli incelemenin yetkili kurullar tarafından hassasiyetle yerine getirileceğini vurguladı.

Olayla ilgili Yozgat Barosu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşüldüğünü belirten Feyzioğlu, "Bu vesileyle şehidimize bir kez daha Büyük Allah'tan rahmet, tüm ailesine sabırlar, Türk Milleti'ne başsağlığı diliyor, bir meslektaşımızın isminin geçtiği bu olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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Şehidin maaşına haciz konulması
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