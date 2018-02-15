CHP’yi HDP’nin oyuncağı yaptı

AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP
Grup Başkanvekili Engin Altay
'ın "Afrin, AK Parti'nin oyuncağı değildir" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altay'ın HDP
kongresine katıldığını anımsatan Muş, "Sayın Altay bilmeli ki ortada bir oyuncak varsa o da CHP'dir. Kılıçdaroğlu
, CHP'yi HDP'nin oyuncağı yapmıştır. Bölücü marşların okunduğu fakat İstiklal Marşı'nın okunmadığı HDP kongresinde hiç rahatsız olmadan boy gösteren Engin Altay, şimdi utanmadan, sıkılmadan milli meseleden bahsetmektedir" dedi.