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’yi ’nin oyuncağı yaptı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
CHP’yi HDP’nin oyuncağı yaptı
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Grup Başkanvekili 'ın "Afrin, AK Parti'nin oyuncağı değildir" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altay'ın kongresine katıldığını anımsatan Muş, "Sayın Altay bilmeli ki ortada bir oyuncak varsa o da CHP'dir. , CHP'yi HDP'nin oyuncağı yapmıştır. Bölücü marşların okunduğu fakat İstiklal Marşı'nın okunmadığı HDP kongresinde hiç rahatsız olmadan boy gösteren Engin Altay, şimdi utanmadan, sıkılmadan milli meseleden bahsetmektedir" dedi.
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CHP’yi HDP’nin oyuncağı yaptı
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