FETÖ tüm ülkeler için büyük bir tehdittir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'ye resmi ziyarette bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Beştepe'de ağırladı. Yaklaşık 1.5 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ile Gambiya arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gambiya FETÖ
ile mücadelemize en kararlı desteği veren dostlarımızdandır. Gambiya Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülkedir. Gambiya hükümetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Birçok ülkede FETÖ okulları Maarif Vakfı tarafından devralınıyor. Banjul'da da Eylül 2017'de Türk Maarif Vakfı İlköğretim Okulu faaliyete geçti. Gambiya hükümetine okulumuza verdiği destek için özellikle şükranlarımı ifade etmek isterim" diye konuştu. "TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE"
Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ise, "Türkiye büyük bir ülke. Derler ki bazıları büyük doğar. Tarihin de teyit ettiği üzere Türkiye birinci günden itibaren büyük doğmuş bir ülkedir. Ülkeniz gerçekten tüm dünyada oldukça önemli. Türkiye aynı zamanda iki kıtada bulunan tek ülke. Bu ülkenin tarihi hem çok uzun hem derin. Bu ülke her zaman iyi bir ilham kaynağı olmuştur. Size ve halkınıza bu sıcak karşılamanızdan, davetinizden dolayı teşekkür etmek isterim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Gambiyalı mevkidaşı Adama Barrow'u Külliye
'de onuruna verdiği yemekte ağırladı. YAĞMUR ALTINDA KARŞILAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'u Beştepe'de düzenlenen resmi törenle karşıladı.