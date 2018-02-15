Milli Mutabakat liderlere sunuldu

AK Parti
'nin MHP
ile oluşturduğu Milli Mutabakat Komisyonu
yerel seçim
ler ve ittifaka yönelik çalışmalarını tamamladı. AK Parti önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a MHP ise dün Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunum yaptı. Hazırlanan metinle ilgili son sözü Erdoğan ve Bahçeli söyleyecek. Düzenlemelerin her iki partinin teklifi ile önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, komisyonun ne zaman toplanacağına ilişkin soru üzerine önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını, kendisini çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini aktardı. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmasında yer alan hususlar şöyle:
İttifak yapan partiler pusulada "Cumhur ittifakı" altında kendi kimlikleri ile yer alacak. Herhangi bir partiye oy veren ittifaka oy vermiş sayılacak. Seçmenin Cumhur ittifakında bulunan partilerden birden fazlasına mühür basması durumunda oy geçerli sayılıp ittifak hanesine yazılacak.
Milletvekilliği seçimlerine ittifak yapan partiler ayrı listeler verecek ve ittifak yaptıklarını YSK'ya bildirecek.
İttifak yapan partiler aldıkları oy oranlarına göre hazine yardımı alacak.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan 100 bin imzayı noterler değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplayacak.
Belediye başkanı ve muhtar seçilme yaşı 18 olacak.
Sandık güvenliği için sandık kurulu başkan ve üyelerine polis çağırma yetkisi genişletilecek.
Yerel seçimlerde tek zarfta oy kullanılacak.
İttifakta yüzde 10 barajı geçerli olacak. Partiler yüzde 10'un altında oy alsalar bile ittifakın barajına bakılacak. İttifak yapan partilerden biri barajın altında oy almış olsa bile geçmiş sayılacak ve milletvekili çıkarabilecek. Bu sistemle küçük partilerin de Meclis'te temsil edilmesinin önü açılıyor. UYUM KOMİSYONLARINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için AK Parti'de oluşturulan komisyonların üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.