Başbakan Yıldırım: NATO'nun sınırlarını koruyoruz

Yıldırım ve Merkel'in ortak basın toplantısından satırbaşları:

Angela Merkel'in konuşması:

Çok önemli ve faydalı bir görüşme oldu. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım.

İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. İlişkilerde güven duygusu önemlidir.

NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var.

Türkiye'nin mülteciler konusundaki tutumu takdir edilmeli

Angela Merkel'den basın toplantısında açıklamalar

Başbakan Yıldırım'ın konuşması:

Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz.

FETÖ'CÜLERİN YARGILANMASI

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor.

Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar

"TÜRKİYE NATO'NUN DA SINIRLARINI KORUYOR, DOSTLARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz.

DENİZ YÜCEL KONUSU

Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak.

Gerek Deniz Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir.

AYRINTILAR GELİYOR...

MERKEL KARŞILADI

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Berlin'deki Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım ve Merkel görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.



Başbakan Yıldırım, Berlin'deki temaslarının ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.