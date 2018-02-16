Afrin'e gitmek için Meclise başvurdular

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU'NA ÇOK SAYIDA BAŞVURU

Yurdun değişik illerinden, hatta cezaevinden bile TBMM Dilekçe Komisyonu'na Afrin ile ilgili çok sayıda dilekçe geldi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinden bir vatandaş komisyona gönderdiği dilekçede, Afrin'e gidip savaşması için kendisine izin verilmesini istedi.

Kahramanmaraş'tan bir vatandaş ise devletin savunması ve korunması için askere gitmeye hazır olduğunu belirterek, kendisine görev verilmesini talep etti.





CEZAEVİNDEN AFRİN'E KATILMAK İÇİN DİLEKÇE

Komisyona, Tokat'ın Zile ilçesindeki cezaevinde yatan iki hükümlüden de ayrı ayrı iki dilekçe geldi. Hükümlüler, Afrin harekatına katılmak istediklerini ifade etti.

Dilekçeleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu cevabi yazısında, bu konunun ilgili idareler nezdinde takip edilmesi gerektiğini bildirdi.