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Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu
lideri Kemal , dün Ankara Acıbadem Hastanesi'nde prostat ameliyatı oldu. Öğleden sonra taburcu edilen Kılıçdaroğlu, hastaneden yürüyerek çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan gazetecilere yaptığı açıklamada idrar yollarındaki bir problem nedeniyle sabah saatlerinde hastaneye geldiğini ve kendisine cerrahi girişimde bulunulduğunu belirtti. Tezcan "Küçük bir cerrahi girişim sonucu şu anda sağlığı gayet iyi. Evinde istirahat edecek. Korkacak, kaygı duyacak bir durum yok" dedi. Cumhurbaşkanı , Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada Başbakan da Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "Geçmiş olsun" dedi.
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Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu
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