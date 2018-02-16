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'nün 'Aliağa imamı' yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/'nin) sözde 'Aliağa imamı' olduğu belirtilen F.M.T., polis tarafından yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 14:41
FETÖ'nün 'Aliağa imamı' yakalandı

YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEZİLERDE YÜKSEK MİKTARDA HİMMET

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nin sözde 'Aliağa imamı' olduğu belirtilen F.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.M.T.'nin örgüt yöneticisi olarak yurt içi ve geziler ile sohbetler düzenlediği, yüksek miktarlarda himmet topladığı, yurt dışı gezilerine örgütün diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte katıldığı kaydedildi.



EŞİ DE TUTUKLANMIŞTI

Şüphelinin eşi M.T. ise 1 yıl aşkın bir süre önce, polis tarafından yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. M.T.'nin Aliağa'nın önde gelen üst düzey iş adamları, siyasiler, daire amirleri ve bürokratların eşleri de dahil olmak üzere, kadın yapılanmasının sözde 'Aliağa ablası' olduğu belirtilmişti.

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FETÖ'nün 'Aliağa imamı' yakalandı
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