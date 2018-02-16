Hollanda'dan skandal karar! 1915'i 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyorlar!

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç parti de destek verdi.

CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğun 1915'de yaşananları tanımasından yana olduğunu belirtti.

HOLLANDA HÜKÜMETİNİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki anma için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Laheyyönetiminin tepkisi olumlu olacak.

2004'TE DOLAYLI OLARAK SÖZ ETMİŞTİ

Hollanda parlamentosu, 2004 yılında yine CU'nun önerisiyle dolaylı bir şekilde 'soykırımdan' söz etmişti. CU tarafından verilen Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin 1915'in tanınma şartına bağlı olmasına ilişkin önerisi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Koalisyon protokolünde ise, soykırımların tanınmasının, uluslararası mahkemeler tarafından alınan kararlar ve Birleşmiş Milletler (BM) araştırmalarının yönlendirici olması gerektiği vurgulandı.

Hollanda hükümeti, konu hakkındaki söyleminde konusunda hep dikkatli bir tutum sergilemişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN UÇAĞININ İNİŞ İZNİ İPTAL EDİLMİŞ, BAKAN KAYA'YI GERİ GÖNDERMEK İSTEMİŞLERDİ

Hollanda ve Türkiye arasındaki tansiyon, geçen yıl referandum öncesi yaşananlar nedeniyle yükselmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

Lahey Büyükelçisi'ni geri çağıran Türkiye, istişare için ülkesine giden Hollanda Büyükelçisi'nin Ankara'ya dönmesine de izin vermemişti.

İlişkilerin normale dönmesi amacıyla başlatılan üst düzey temaslarda Türkiye muhatabından özür bekliyor.(BBC Türkçe)