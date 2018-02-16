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'de 3 zanlısından 2'si tutuklandı

'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 12:43
Kayseri'de 3 DEAŞ zanlısından 2'si tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan şahıslara yönelik Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Yapılan operasyonda , uyruklu Abdulrahman Ahmed Shakir ve İsmail Muhammed Ali İsmail isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan DEAŞ Abdulrahman Ahmad SHAKI ve Ismail Mohammed Ali ISMAİL tutuklanırken, Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Kayseri'de 3 DEAŞ zanlısından 2'si tutuklandı
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