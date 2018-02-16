Mehmetçik için tek yürek

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek sürüyor. İSTANBUL:
Bin 500 Büyükçekmece Belediyesi personeli maaşlarından birer yevmiyeyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. MANİSA:
Soma Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimler ellerinde Türk bayrakları ile Beşyol'da madenci heykelinin önünde İstiklal Marşı'nın bir mısrasını okudu. BURSA:
Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, "Şehitlere Mektup" projesi kapsamında 100 şehit ailesine mektup gönderdi. ŞANLIURFA:
Akçakale'de öğrenciler 'Mehmetçik Üşümesin' kampanyşası için atkı ve bere topladı. SAMSUN:
Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri Mehmetçik'e destek için Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Mustafa KAYA - Derviş UĞURLU - Ali Faik ATAY /
SABAH