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Mehmetçik için tek yürek

Giriş Tarihi: 16.2.2018
Mehmetçik için tek yürek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek sürüyor.
İSTANBUL: Bin 500 Büyükçekmece Belediyesi personeli maaşlarından birer yevmiyeyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
MANİSA: Soma Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimler ellerinde Türk bayrakları ile Beşyol'da madenci heykelinin önünde İstiklal Marşı'nın bir mısrasını okudu.
BURSA: Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, "Şehitlere Mektup" projesi kapsamında 100 şehit ailesine mektup gönderdi.
ŞANLIURFA: Akçakale'de öğrenciler 'Mehmetçik Üşümesin' kampanyşası için atkı ve bere topladı.
SAMSUN: Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri Mehmetçik'e destek için Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Mustafa KAYA - Derviş UĞURLU - Ali Faik ATAY / SABAH
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