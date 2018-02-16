Mehmetçik için tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek sürüyor.Bin 500 Büyükçekmece Belediyesi personeli maaşlarından birer yevmiyeyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.Soma Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimler ellerinde Türk bayrakları ile Beşyol'da madenci heykelinin önünde İstiklal Marşı'nın bir mısrasını okudu.Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, "Şehitlere Mektup" projesi kapsamında 100 şehit ailesine mektup gönderdi.Akçakale'de öğrenciler 'Mehmetçik Üşümesin' kampanyşası için atkı ve bere topladı.Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri Mehmetçik'e destek için Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.SABAH