Son Dakika Haberi: TSK'nin keskin nişancıları Afrin'de
Son Dakika Haberi... TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor. Özel Kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden özel eğitimli keskin nişancılar, üs noktaları ile oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yapıyor. Her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla görev yapan keskin nişancılar, Afrin'e ilerleyen birliklere güven veriyor, teröristlere ise korku salıyor