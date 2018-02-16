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Son Dakika Haberi: 'nin keskin nişancıları 'de

Son Dakika Haberi... tarafından yürütülen kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da hattında operasyona destek veriyor. Özel Kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden özel eğitimli keskin nişancılar, üs noktaları ile oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yapıyor. Her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla görev yapan keskin nişancılar, Afrin'e ilerleyen birliklere güven veriyor, teröristlere ise korku salıyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 13:25
Son Dakika Haberi: TSK'nin keskin nişancıları Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yürütülen kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor.

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Son Dakika Haberi: TSK'nin keskin nişancıları Afrin'de
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