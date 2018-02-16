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YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin sözde kadın yapılanması YPJ içinde silahlı faaliyet yürüten kadın teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 14:03

Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Şubat günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik beldesi sınır hattında, Suriye'de bulunan /YPJ bölücü terör örgütü içinde 2 yıldır silahlı olarak faaliyet gösteren bir bayan bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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