YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Şubat günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik beldesi sınır hattında, Suriye'de bulunan PYD/YPJ bölücü terör örgütü içinde 2 yıldır silahlı olarak faaliyet gösteren bir bayan bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."